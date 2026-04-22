ウェブブラウザ「Firefox 150」の正式版が公開されました。リンクを分割ビューで開いたり、複数のタブのURLをまとめてコピーしたり、リアルタイムのプライベート翻訳を専用ページで行ったりすることができるようになっています。また、スマートフォン版Firefoxでは「シェイクして要約」機能が更新されました。Firefox 150.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps://www.firefox.com/en-US/firefox/150.0/releasenotes/Wh