モデルでタレントの益若つばさが、体のラインがあらわなワンピース姿を披露し反響を呼んでいる。２２日までに自身のインスタグラムを更新。「収録。髪の毛巻いた日」とつづり、金髪ボブヘアを巻き、ボディラインあらわな水色のギンガムチェック柄のノースリーブワンピース姿でポーズをとるショットなどアップした。この投稿にファンからは「益若さんほんと天使すぎる」「めちゃくちゃ可愛いし、スタイルも抜群です」「透明感