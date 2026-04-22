災害時の避難誘導などを目的とした愛知県警の新しいヘリコプターが22日、報道陣に初めて公開されました。公開されたのは、4月から運用が始まった愛知県警の新型ヘリコプター「ラプター」です。就航式では、愛知県の大村知事が「災害の最前線で活躍してほしい」と話しました。ラプターは、パトカーを連想させる白と黒の機体にフクロウがデザインされているのが特徴で、高性能のスピー