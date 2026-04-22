ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子、與真司郎が22日、都内で行われたサロン専売品『＆honey Professional』誕生記念発表会に参加した。【全身ショット】金髪が映える！白ジャケットで登場した與真司郎金髪姿で與は登場。「ブロンドにしたのが、昨日なんです。メディア初公開で、ファンの方もこれで知ります」とにっこり。「6〜7年ぶりぐらいにブリーチした」というが「やっぱり痛むじゃないですか。この商品を使った