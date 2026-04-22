漫画家・長谷川町子さんの代表作『サザエさん』、『いじわるばあさん』が電子書籍化された。『サザエさん』連載開始から80年となる本日4月22日、『サザエさん』全68巻、『いじわるばあさん』全6巻が初めて電子書籍化され、配信がスタートした。国内主要電子書店でスマートフォン・タブレット・PCから楽しめ、戦後昭和の生活風俗と家族の姿を生き生きと描く原作の魅力を、幅広い世代に届ける。【画像】懐かしい絵柄！電子書籍化さ