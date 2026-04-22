海外で広がる子どものSNSの利用制限。日本でも規制するかどうかなどの議論が本格化します。総務省は、きょう有識者会議を開き、SNSをめぐる青少年の保護策を議論する予定です。国は、インスタグラムやティックトックなどの事業者に対し、自社のサービスに依存の危険性がないか点検を求める方針です。また、利用時間や閲覧可能な投稿の制限など、依存防止に向けた取り組みを求めることを検討しています。青少年のSNS依存対策をめぐ