長野県軽井沢町の別荘地で、きのう正午ごろ、伐採作業をしていた男女が死亡しました。死亡したのは、埼玉県小川町の造園業・中倉民男さん（78）ら2人です。警察によりますと、当時は5人で作業中で、ロープで下ろそうとしていた木が、地上にいた2人に当たったということです。木は長さおよそ1メートル60センチ、太いところで直径90センチほどあったということです。