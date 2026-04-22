高校の同級生だったなんて…そんな偶然から、初恋の人への想いがよみがえってきました。理想とはかけ離れた毎日だからこそ、あの時代の輝く姿が心に響いてしまい…。ついには、ママ友を通じて、彼の現在の姿をもっと知りたくなってしまうのです。>>【まんが】初恋の人は今何してる？(ウーマンエキサイト編集部)