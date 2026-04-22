ミュージシャン・俳優のGACKTさんが4月20日、自身のＸを更新。ヘリコプターの操縦練習の様子を投稿しました。【写真を見る】【 GACKT 】鹿児島でヘリ操縦「まるで龍に乗っているかのような感覚」ブランクを感じさせない驚異の操縦技術を動画で披露投稿によると、GACKTさんは鹿児島を訪れ、久しぶりにヘリの練習を行いました。「久しぶりだったから、どれくらい腕が落ちているかと思ったが、余計な心配だった」と綴り、ブランクに