ミャンマーを拠点にした特殊詐欺事件を巡り、「かけ子」をしたとされる少年を詐欺組織に紹介したとして、愛知県警は22日までに、職業安定法違反の疑いで神戸市の自称作業員の男（25）を逮捕した。認否を明らかにしていない。