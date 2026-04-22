イラン側はパキスタンで予定されていた2回目の協議に参加しないことを決定しました。イスラマバードから中継です。協議が行われる予定だったホテル周辺では、現在も厳重な警備が続いていますが、アメリカ、イラン双方の代表団はパキスタン入りしておらず、当面、協議は行われない見通しです。トランプ氏の発表を受け、パキスタンのシャリフ首相はSNSに、停戦延長という我々の要請を受け入れてくれたトランプ大統領に感謝すると投稿