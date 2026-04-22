お笑いタレントの横澤夏子（35）が21日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。娘の卒園式について語った。この日はMCの藤本美貴と春の一大イベント・卒園式についてトークを展開。横澤は「成長の度合いが素晴らしすぎて」と語りだした。「ウチの保育園は卒園証書をもらうときに園長先生からもらう。でも名前を呼ばれたら“親御さんも立ってください”って言われて、自分の子供が（証書を）もらい