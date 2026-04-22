MLB、ドジャースの大谷翔平選手が1番指名打者で先発出場。山本由伸投手も3勝目をかけ、先発のマウンドに上がっています。ドジャースは日本時間22日から敵地でジャイアンツとの3連戦。開幕から安定した投球を見せる先発の山本投手ですがこの日はピリッとしません。初回、いきなりノーアウト満塁のピンチを背負うと、2本のタイムリーなどで3点を失います。一方、52試合連続出塁でアジア選手記録に並んでいる大谷選手は第2打席。しか