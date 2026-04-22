新潟コンピュータ専門学校は新潟駅南口にeスポーツに特化した施設「NCC eスポーツスタジアム」をオープンしました。およそ100人が収容できるイベントエリアや、様々なeスポ―ツイベントに対応できる環境を整えていて、地域のeスポーツ振興の拠点を目指しています。