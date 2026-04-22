高気圧に覆われ春らしい陽気となった県内。気象台は22日いっぱい黄砂の飛来が予想されているとして注意を呼び掛けています。各地で晴れて陽射しが届いた県内。放射冷却の影響で冷え込みが強まり最低気温は阿賀町津川で0℃、魚沼市守門で0.8℃などが観測されました。一方で、日中は気温が上がり最高気温は上越市高田で24℃、新潟市中央区で23℃などと予想され5月上旬から下旬並みとなりそうです。＜まちの人＞「出てきたときは長袖