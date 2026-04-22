【佐野なぎさ1st写真集なぎさの初めて】 4月22日 発売 価格：4,180円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、グラビアアイドル・佐野なぎささんの1st写真集「なぎさの初めて」を4月22日に発売する。価格は4,180円。 本書は、グラビアアイドルとして人気急上昇中の佐野なぎささんの初写真集。自身のチャームポイントであるIカップを超アップで捉えた写真を意識的に多く掲載。