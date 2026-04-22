【おまけ漫画】 4月22日公開 おまけ漫画「最適な場所」を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月22日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」おまけ漫画「最適な場所」をサンデーうぇぶりにて公開した。 おまけ漫画では、デフォルメサイズになった兼一が、ねずみの闘忠丸から武術を習う。だが修行場所の足場は妙に柔らかくて……。 サ