昨年度、県内の雪による死者数が過去10年で最多となったことを受け、県は雪害防止に向けた緊急対策を行うことを発表しました。昨年度、県では雪下ろし中の転落など、「雪の事故」で亡くなった人が25人となり、過去10年で最多となりました。これを受け花角知事は4月22日の会見で、雪の事故を防止し県民の命を守るための緊急対策を行うと発表しました。 雪下ろしを行う人材確保策の強化や、産学官が連携した除雪のための新商品