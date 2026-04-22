22日朝、大館市釈迦内でクマ1頭が目撃されました。同じ地域では21日の夕方もクマが目撃されています。大館警察署の調べによりますと22日午前8時20分ごろ、大館市釈迦内字釈迦内の草地にいるクマ1頭を、車で通りかかった大館市の30代の女性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。最も近い民家までは約10メートルです。また、この地域では21日午後4時50分ごろにも、林にいる体長約50センチのクマ1頭が目撃されています