4月22日、Prime Videoは『NBA on Prime』2025－26シーズンにおける日本国内の視聴状況において、最も多く視聴された3試合を発表した。 ◆■最多視聴は12月のスパーズとサンダーの一戦に Prime Videoは、NBAとの11年間のグローバル配信権契約に基づき、日本でも今シーズンから厳選した67試合をライブ配信している。なかでも最も多く視聴されたのは、昨年12月14日に配信されたサンア