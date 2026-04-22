◆■“理不尽”な高軌道シュートの原点 ディフェンスがついていても、体勢が崩れていても、難しい位置でも関係なく決めきる。タフな状況を作った相手からしてみれば、納得いくはずもない。そんな“理不尽”な3ポイントシュートをクリストファー・スミスは決め続けてきた。 「いつもコフィ（・コーバーン）や（メイヨ）ニックが邪魔してくるけど、その中でも決めきることを練習で想定でき