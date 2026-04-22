やまもとはるとが、配信シングル「最後の歌」を4月22日にリリース。あわせて、自主企画ライブ『おいでよ』6月公演の対バン相手がサバシスター なちであることが発表された。 （関連：シンガーソングライター やまもとはるとの音楽に滲み出る揺れる心小山田壮平との出会いを経て生まれた「からっぽのプール」） 「最後の歌」は、昨年9月にリリースされた1stアルバム『流れる雲のゆくえ