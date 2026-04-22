Kvi Babaが、新曲「BPM feat. KREVA」を配信リリースした。 （関連：20th Century、NiziU、LE SSERAFIM、緑黄色社会、MY FIRST STORY、Kvi Baba……注目新譜6作をレビュー） 本楽曲は、国内最大のHIPHOPフェス『POP YOURS』のステージ上で、客演アーティストを迎えた新曲としてサプライズ発表された。その場では本人が不在ながら、客演のイニシャルが“K”であることのみが明かされ、自身のヴァ