２２日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反落した。前日のニューヨーク市場で長期債相場が下落（金利は上昇）し、円債相場の重荷となった。 米長期金利は４．２９％に上昇した。イランとの停戦協議に関して、バンス米副大統領が仲介国のパキスタン・イスラマバードに向かう予定を保留していると報じられ、中東情勢が不安定化した状況が長期化するとの見方からインフレ懸念が台頭。米国債に対する売