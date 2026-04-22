The Right Lightが、3rd配信シングル「Crush On You」を5月22日にリリースする。 （関連：【画像あり】The Right Light、最新のメンバーソロアーティスト写真） 今作は、デビュー曲「YES」や2nd配信シングル「ライツオン！」とは印象の異なる、アップテンポで爽やかなグルーヴ感のある一曲に。振り付けもより激しい、The Right Light初のダンスナンバーとなっている。 なおThe Right