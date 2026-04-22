きょうの午後は雲が多く、すっきりしない天気になるでしょう。 【写真を見る】東海地方 あすは広く雨 きょうまでは黄砂に注意を 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（4/22 昼） 正午前の名古屋市内は、雲が広がっています。けさの名古屋の最低気温は9.3℃と朝は少し寒くなりましたが、次第に過ごしやすい気温になってきています。 きょうは午後も雲が多くなるでしょう。各地で風は穏やかな予想です。きょうまでは黄砂が飛来する可