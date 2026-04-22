21日、付近でクマが目撃された岐阜県山県市の小学校では、登校に保護者が付き添うなどクマへの警戒を強めています。 【写真を見る】小学校近くでクマ目撃 保護者が付き添って登校 クマの体長は80センチほどか 岐阜･山県市 （縄田雄一カメラマン 午前7時半ごろ）「クマが目撃された付近の小学校です。鈴をつけた児童が登校しています」 山県市によりますと21日午前10時ごろ、市立桜尾小学校の近くでクマを目撃したとの情報が近隣