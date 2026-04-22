エイムズワークスは4月23日、渋谷スクランブルスクエアにて「GARIGUETTE（ガリゲット）渋谷店」をオープンします。■渋谷限定メニューや食事系ミルプレッセも登場GARIGUETTEは、フランスの伝統菓子ミルフィーユを、独自の製法で進化させた「ミルプレッセ」の専門店。焼きたてのサクサク生地にクリームや具材をたっぷり挟んだ、片手で楽しめる新感覚スイーツとして提供します。レギュラーメニューには、特製カスタードクリームとい