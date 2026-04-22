フェムケア・女性用下着メーカーのジュランジェは4月16日、新商品「ペチコートにもなる綿100％汗取り4分丈ショーツ」を発売しました。■天然素材で汗をしっかり吸収同商品は、ショーツとペチコートが一体化し、1枚で完結する新しい夏用アンダーウェアです。一枚で着用できるダブルクロッチ仕様や、おしりから太ももをカバーする4分丈デザインが特徴です。また、汗を受け止めることを重視した綿100％の素材を採用しています。天然素