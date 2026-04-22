フードコスメは4月18日、トータルコスメブランド「SKINFOOD」から「ピーチコットンジンクPCAマスク（7枚入り）」と「ピーチコットンジンクPCAパッド企画セット」を、全国のロフト店舗およびロフトネットストア、PLAZA店舗およびPLAZAオンラインストアにて先行発売しました。■化粧水パッドにはミニサイズのトーンアップクリームが付いてくる！「ピーチコットンジンクPCAマスク（7枚入り）」は、ビタミンCが豊富な桃を使用したスキ