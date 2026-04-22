おやつカンパニーは4月6日より、「フランスパン工房」シリーズから、期間限定フレーバーとして「甘酸っぱい大人なレモン味」を順次、一部エリアを除く全国のセブン‐イレブンにて先行発売しました。■忙しい朝にも！ノンフライでパリッとした薄焼きチップス「フランスパン工房」「フランスパン工房」は、“パンをお菓子に”をテーマに開発された商品。自社工場で1本1本丁寧に焼き上げた香り高いフランスパンをスライスし、さらに