カフカが展開するサニタリースパッツブランド「Angelite（アンジェライト）」は4月1日、総合武道用品ブランドのKUSAKURA（九櫻）との共同開発による「Angelite アクティブタイプ」の販売を開始しました。■伸縮性の高い生地で激しい運動時も快適同商品は、生理中のスポーツに特化したサニタリースパッツです。動きによる経血漏れへの不安や違和感から、生理中のスポーツをためらってしまう女性が少なくありません。特に激しい動き