キャンドゥは4月1日より、古川紙工が展開する「レトロ日記」のデザインをもとに、「キャンドゥ限定｜古川紙工デザインシリーズ」を順次発売します。■和紙を使ったフレークシールやメモなど28種のラインナップキャンドゥ限定『レトロ日記』は、古川紙工株式会社のノスタルジックな人気デザインを活かし、クリームソーダ・だがし・おやつパン・カップのおかしの4つのアイコニックなモチーフをデザインした、日常の中にほっと懐かし