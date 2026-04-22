綿半三原商店が展開する「あづみの茶 胡蝶庵」はこのほど、2026年3月19日に善光寺境内にオープンした和カフェ「茶寮 伊藤園 善光寺店」にて、伊藤園との共同開発による限定和スイーツの提供を開始しました。■善光寺店限定の抹茶の生どら焼と生落雁「抹茶生どら焼」は、胡蝶庵の職人が1枚1枚手焼きで仕上げたどら焼き生地に、抹茶のクリームを合わせた一品です。「抹茶生落雁」は、伊藤園の抹茶と和三盆の甘さと、しっとりとした口