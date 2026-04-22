モンテディオ山形の相田社長が不適切な発言をした問題をうけ、モンテディオ山形がきのう会見を開きました。 【画像】会見の様子 相田社長は続投するものの役員報酬を３０％４か月間自主返納する他、研修プログラムを受講するなどするということです。 モンテディオ山形相田健太郎社長「モンテディオ山形を応援してくださる皆様の信頼を著しく損ねてしまったと思っております。重ねて深くお詫びを申し上げます」 この問題は