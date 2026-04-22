周知の通り、久保建英が所属するレアル・ソシエダは、18日のコパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリーをPK戦の末に撃破。６年ぶりの栄冠を手にした。この一戦に途中出場し、プロキャリア初のタイトルを手にした久保が祝勝イベントで発した発言が話題となっている。スペインメディア『El Desmarque』のギプスコア版は「レアル・ソシエダの優勝祝賀会でのクボのシュールな登場。このウインガーは、またしてもお茶目な一面