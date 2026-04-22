【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMが4月21日にリリースした3rd EP『We on Fire』が、「ハントチャート」のリアルタイムチャート基準で4月21日に108万9,231枚を記録し、通算3作目の連続ミリオンを達成。4月21日に韓国で開催された発売記念イベントでも、ファンと共にその快挙を喜んだ。 ■発売初日に108万枚の記録達成 2025年4月に日本でリリースした3rdシングル「Go in Blind (月狼