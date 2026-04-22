【その他の画像・動画等を元記事で観る】 渡辺翔太（Snow Man）が、4月22日放送の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』に出演する。 ■かまいたち山内から「逃亡犯の家と一緒」とツッコまれる渡辺翔太の生活スタイルとは？ 今回の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』は、渡辺や増田彩乃（CUTIE STREET）、高橋成美らをゲストに迎え「ダイエットはつらいよ大賞」を放送する。 元フィギュアスケ}