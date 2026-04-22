【写真＆動画】目黒蓮「REGZA」新ビジュアル＆オフショット 他（全5投稿） Snow Manの目黒蓮が出演するTVS REGZAの新CM『色を吹き込む人』篇が、4月21日よりレグザ公式ブランドサイトおよび公式YouTubeにて公開された。 あわせて、目黒がInstagramのストーリーズでCMオフショットを披露し、注目を集めている。 ■目黒蓮、REGZA新CM『色を吹き込む人』篇のオフショット公開 今回のCMでは、あらたに発売されるRG