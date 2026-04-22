日経225先物は11時30分時点、前日比390円高の5万9730円（+0.65％）前後で推移。寄り付きは5万8960円と売りが先行して始まったものの、シカゴ日経平均先物の清算値（5万8505円）を上回る水準だった。開始直後につけた5万8950円を安値にロング優勢の流れとなり、現物の寄り付き後ほどなくして上昇に転じた。買い一巡後は5万9400円～5万9500円辺りでの保ち合いを続けていたが、終盤にかけてレンジを上抜け、5万9780円まで上げ