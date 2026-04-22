大本組 [東証Ｓ] が4月22日昼(12:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の22.5億円→27億円(前の期は21.1億円)に20.0％上方修正し、増益率が6.6％増→28.0％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の12.2億円→16.7億円(前年同期は11.1億円)に36.6％増額し、増益率が10.5％増→51.0％増に拡大する