22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円高の5万9680円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万9653.56円に対しては26.44円高。出来高は1万7165枚となっている。 TOPIX先物期近は3749.5ポイントと前日比28ポイント安、現物終値比1.87ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59680+250