ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地で行われているダイヤモンドバックス戦に「2番一塁」で先発出場。2回表の第2打席に4試合連続となる9号ソロを放った。 ■最速ペースで2桁本塁打に王手 前カードのアスレチックス戦では3試合連続本塁打を放っていた村上。26歳の日本人ルーキーがこの日も快音を響かせた。2死走者なしで迎えた2回表の第2打席、村上は相手先発メリル・ケリ&#