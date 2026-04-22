食に関する課題を解決する『フードテック』、新潟をその拠点にしようという取り組みが進められています。 『新潟フードテックタウン構想』は、オイシックス・ラ・大地とNSGグルーブが2年前から取り組んでいるプロジェクトで、食に関する新たなビジネスを生み出し多くのスタートアップが県内に集まることを目指しています。 先週、行政や教育機関が参加する実行委員会が発足し、花角知事や新潟市