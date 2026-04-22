桜島では21日10時過ぎに噴火があり、噴煙が火口から2400メートルの高さまで上がりました。鹿児島地方気象台によりますと桜島の南岳山頂火口では21日午後10時21分に噴火が観測されました。噴煙が火口から2400メートルの高さまで上がり、噴煙の量はやや多量でした。桜島では今月11日に今年初めて爆発が観測されて以降21日までに8回爆発。21日は午後4時前に爆発した後1時間半ほど連続噴火が観測されていました。