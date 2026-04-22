2026年4月21日、中国メディアの中国新聞網は「台湾の世論調査の風向きが変わる」と題し、米軍の救援を信じない層が約6割に達し、対中交渉による戦火回避への支持が過半数を超えたことを報じた。記事は、台湾の民間シンクタンク「民主文教基金会」が発表した最新の世論調査で、「台湾海峡で戦火が生じた場合」について57．0％が「米国が軍を派遣して台湾を保護する」ことを信じないと答え、55．6％が米軍による「適時かつ有効な救援