この記事をまとめると ■日産フェアレディZには7台しか売れなかったといわれる限定車があった ■「Type E」は全日本GT選手権へ参加するためのホモロゲーションモデルだった ■同じ時期に同じ価格で「フェアレディZ S-tune GT」というモデルも販売された 全日本GT選手権のホモロゲーションモデルがあった 「レーシングカーを公道で乗りたい！」……重度のクルマ好きであれば一瞬でも考えたことがあるはず。ない人はこの時点で話は終