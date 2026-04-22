デジタル機器を手がける英Nothing Technologyは、スマートフォン「Nothing Phone (4a)」シリーズ2モデルを2026年4月22日から順次発売する。まずは上位モデル「Phone (4a) Pro」から発売同ブランドを象徴するシースルーデザインが特長の「Nothing Phone」シリーズに新モデルが登場。いずれもOSはAndroid 16ベースの「Nothing OS 4.1」をプレインストールする。バッテリー容量は5080mAhで、50ワットの急速充電に対応。高度なバッテリ