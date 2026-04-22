東京の靖国神社で開催されている春の例大祭に合わせ、閣僚や国会議員が相次いで参拝しました。城内実 経済財政政策担当大臣「尊い命を捧げられました英霊の御霊に対しまして、尊崇の念を持って感謝の誠をささげてまいりました」城内経済財政政策担当大臣はきょう午前、東京・九段北の靖国神社を参拝し、私費で玉串料を納めました。春の例大祭が行われている期間に高市内閣の閣僚が参拝するのは初めてです。また自民党の有村総