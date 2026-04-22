敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が21日（日本時間22日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席に4試合連発となる9号を放った。しかし、日本のファンからは被弾投手に同情の声が寄せられていた。2回の第2打席。2死走者なしでダイヤモンドバックス先発ケリーと対峙した村上は、変化球を強振した。打球速度113マイル（約181.9キロ)、飛距離426フィート